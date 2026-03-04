Dolar
Gündem

İstanbul'da sis etkili oluyor

İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren bazı ilçelerde sis etkili oluyor.

Adem Koç, Mustafa Mert Karaca, Cüneyt Sevindik, Kenan Irtak  | 04.03.2026 - Güncelleme : 04.03.2026
İstanbul'da sis etkili oluyor Fotoğraf: Mustafa Mert Karaca/AA

İstanbul

Özellikle İstanbul Boğazı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde sabahın ilk ışıklarından itibaren sis etkisini gösterdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kentte, Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Ümraniye, Üsküdar, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli'de sis etkili oldu.

Sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi düştü, ilçelerdeki bazı yüksek katlı binaların da görünürlüğü azaldı.

Sürücüler, görüş mesafesinin azalması nedeniyle araçlarıyla kontrollü seyretti.

Boğaz hattındaki yüksek binalar ile tarihi yapılar da sis altında kaldı.

Bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava muhalefeti sebebiyle seferlerimizde iptaller ve gecikmeler yaşanabilmektedir." bilgisi verildi.

Bu kapsamda, iptal edilen vapur seferleri şöyle sıralandı:

"Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı'nın Moda iskelesine uğraması, Kadıköy-Sarıyer ve İstinye-Çubuklu hattı"

Hava trafiğine sis engeli

Sis, Anadolu Yakası'ndaki hava yolu ulaşımını da olumsuz etkiledi.

Sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen bazı uçaklar, havada tur atıp bekledi.

Yakıt kritiğine giren 24 uçağın 13'ü İstanbul Havalimanı'na, 11'i de başka illerdeki havalimanlarına yönlendirildi.

Uçakların havalimanına inişine saat 09.55'ten itibaren izin verilmeye başlandı.

Havalimanından yapılan kalkışlar da gecikmeli olarak gerçekleştirildi.

İstanbul Havalimanı'nda ise herhangi sorun yaşanmadığı öğrenildi.

