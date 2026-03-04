İstanbul'da sis etkili oluyor
İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren bazı ilçelerde sis etkili oluyor.
İstanbul
Özellikle İstanbul Boğazı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde sabahın ilk ışıklarından itibaren sis etkisini gösterdi.
Kentte, Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Ümraniye, Üsküdar, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli'de sis etkili oldu.
Sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi düştü, ilçelerdeki bazı yüksek katlı binaların da görünürlüğü azaldı.
Sürücüler, görüş mesafesinin azalması nedeniyle araçlarıyla kontrollü seyretti.
Boğaz hattındaki yüksek binalar ile tarihi yapılar da sis altında kaldı.
Bazı vapur seferleri iptal edildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava muhalefeti sebebiyle seferlerimizde iptaller ve gecikmeler yaşanabilmektedir." bilgisi verildi.
Bu kapsamda, iptal edilen vapur seferleri şöyle sıralandı:
"Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı'nın Moda iskelesine uğraması, Kadıköy-Sarıyer ve İstinye-Çubuklu hattı"
Hava trafiğine sis engeli
Sis, Anadolu Yakası'ndaki hava yolu ulaşımını da olumsuz etkiledi.
Sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen bazı uçaklar, havada tur atıp bekledi.
Yakıt kritiğine giren 24 uçağın 13'ü İstanbul Havalimanı'na, 11'i de başka illerdeki havalimanlarına yönlendirildi.
Uçakların havalimanına inişine saat 09.55'ten itibaren izin verilmeye başlandı.
Havalimanından yapılan kalkışlar da gecikmeli olarak gerçekleştirildi.
