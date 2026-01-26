Dolar
Gündem

DMM, "Suriye ordusunun yürüttüğü operasyonların Türkçe talimatlarla koordine edildiği" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Suriye ordusunun yürüttüğü operasyonların Şam hükümetine ait bir karargahtan Türkçe talimatlarla koordine edildiği" iddiasını yalanladı.

Emrullah Cesur  | 26.01.2026 - Güncelleme : 26.01.2026
DMM, "Suriye ordusunun yürüttüğü operasyonların Türkçe talimatlarla koordine edildiği" iddiasını yalanladı

Ankara

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, söz konusu görüntülerin Türkiye sınırlarına yönelik yasa dışı geçiş girişimlerinin engellendiği anlara ait olduğu ve 2021'de paylaşıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu görüntüler, Arapça ses de eklenerek montajlanıp kasıtlı olarak yeniden dolaşıma sokulmuştur. Aynı coğrafyada asırlardır müşterek değerler paylaştığımız dost, kardeş ve komşularımızın bu tarz dezenformasyonlara karşı duyarlı ve dikkatli olmaları önem arz etmektedir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Benzer haberler

