DMM, "Suriye ordusunun yürüttüğü operasyonların Türkçe talimatlarla koordine edildiği" iddiasını yalanladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Suriye ordusunun yürüttüğü operasyonların Şam hükümetine ait bir karargahtan Türkçe talimatlarla koordine edildiği" iddiasını yalanladı.
DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, söz konusu görüntülerin Türkiye sınırlarına yönelik yasa dışı geçiş girişimlerinin engellendiği anlara ait olduğu ve 2021'de paylaşıldığının tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu görüntüler, Arapça ses de eklenerek montajlanıp kasıtlı olarak yeniden dolaşıma sokulmuştur. Aynı coğrafyada asırlardır müşterek değerler paylaştığımız dost, kardeş ve komşularımızın bu tarz dezenformasyonlara karşı duyarlı ve dikkatli olmaları önem arz etmektedir."