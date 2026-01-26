Dolar
Gündem

Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Karadeniz ve Ege için fırtına uyarısında bulunuldu.

Eylül Aşkın Akçay  | 26.01.2026 - Güncelleme : 26.01.2026
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in batısında rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği değerlendiriliyor. Fırtınanın, öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan, açıklarda ise güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda, aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
