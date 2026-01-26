Yurdun kuzey kesimleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Yurdun kuzey kesimleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren Samsun çevreleri, Sinop ve Kastamonu'nun kuzeyi, Tokat'ın kuzey ve doğusu ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına bekleniyor.
Kuvvetli rüzgarın çarşamba sabah saatlerine kadar etkili olması öngörülüyor.
Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.