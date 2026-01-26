Dolar
Gündem

Yurdun kuzey kesimleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Yurdun kuzey kesimleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Eylül Aşkın Akçay  | 26.01.2026 - Güncelleme : 26.01.2026
Yurdun kuzey kesimleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren Samsun çevreleri, Sinop ve Kastamonu'nun kuzeyi, Tokat'ın kuzey ve doğusu ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına bekleniyor.

Kuvvetli rüzgarın çarşamba sabah saatlerine kadar etkili olması öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

