logo
Gündem

İzmir'de kuvvetli fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

İzmir'de akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Günay Pabuşçu  | 26.01.2026 - Güncelleme : 26.01.2026
İzmir'de kuvvetli fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş/AA

İzmir

Kentte öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenen rüzgar, akşam saatlerinde yerini kuvvetli gök gürültülü sağanağa bıraktı.

Sağanak nedeniyle başta Buca, Karabağlar, Konak ve Karşıyaka ilçeleri olmak üzere yollarda su birikintileri oluştu, rögarlar taştı ve trafikte aksamalar meydana geldi.

Karabağlar, Konak ve Buca'da fırtınanın etkisiyle bazı ağaçlar devrildi. Konak ilçesindeki Gıda Çarşısı'nda üzerine ağaç devrilen otomobilde hasar oluştu. Buca'da belediye ekipleri devrilen ağaçların kaldırılması için çalışma başlattı.

Gaziemir ilçesinin bazı bölgelerinde kısa süreli dolu yağdı.

Konak'ta Kemeraltı Çarşısı'nda da bazı iş yerlerini su bastı, iş yeri sahipleri suyu tahliye etmeye çalıştı.

Urla ilçesinde biriken su nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Sağanak Çeşme'de de etkili oldu. Alaçatı Mahallesi Ayşekadın Hamamı Sokak'ta rüzgar ve yağmurun etkisiyle çöp konteynerleri sürüklendi. Konteynerlerin suyun akışını engellemesi sonucu sokakta su birikti, bazı evleri su bastı.

Vatandaşlar, konteynerleri çekerek sokaktaki suyu tahliye etmeye çalıştı.

Bakan Göktaş: Her çocuğumuz kendini olduğu gibi kabul etsin, sevsin diye sosyal medya düzenlemesini hayata geçiriyoruz
DMM, "Sivas'ta Mardin plakalı bir araca yönelik linç girişimi yaşandığı" iddiasının dezenformasyon içerdiğini bildirdi
Adalet Bakanı Tunç: Türkiye dijitalleşmede çok önemli mesafeler aldı
İzmir'de kuvvetli fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Muğla'da fırtınamsı rüzgar etkili oluyor
