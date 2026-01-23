Dolar
Gündem

Hatay'da lastik deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde lastik deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Halis Kalkan  | 23.01.2026 - Güncelleme : 23.01.2026
Hatay'da lastik deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı Fotoğraf: Halis Kalkan/AA

Hatay

Yeşilköy Mahallesi'nde bir lojistik firmasına ait lastik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

