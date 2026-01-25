Büyükçekmece'de tarım şirketinin deposunda çıkan yangın söndürüldü
Büyükçekmece'de, bir tarım şirketinin deposuna ait açık alanında palet ve plastik kasalarda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İstanbul
Çakmaklı Mahallesi Devlet Sokak'ta bulunan fabrikaya ait açık alanda palet ve plastik kasalarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman çevreye de yayıldı. Cadde trafiğe kapatılırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren müdahalesinin ardından söndürüldü.
Cep telefonu kamerasınca kaydedilen görüntülerde, yangın nedeniyle oluşan yoğun dumanın çevreye yayılması ve vatandaşların yangını takip etmesi yer aldı.
