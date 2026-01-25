Dolar
Gündem

Gaziantep'te 4,1 büyüklüğünde deprem

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 19.13'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Eylül Aşkın Akçay  | 25.01.2026 - Güncelleme : 25.01.2026
Gaziantep'te 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Nurdağı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7,82 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

