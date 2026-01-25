Dolar
Büyükçekmece'de bir fabrikaya ait palet ve plastik kasaların olduğu açık alanda yangın çıktı
Bozcaada feribot hattında yarınki seferler yapılamayacak

Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Geyikli ile Bozcaada arasında yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

Çiğdem Münibe Alyanak  | 25.01.2026 - Güncelleme : 25.01.2026
Bozcaada feribot hattında yarınki seferler yapılamayacak

Çanakkale

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifede bulunan planlı tüm seferler yapılamayacak.

Diğer hatlardaki feribot seferleri ise planlı şekilde devam edecek.

