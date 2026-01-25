Büyükçekmece'de fabrikanın açık alanındaki yangına itfaiye müdahale ediyor
Büyükçekmece'de, bir fabrikanın açık alanında bulunan palet ve plastik kasalarda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
İstanbul
Çakmaklı Mahallesi Devlet Sokak'ta bulunan fabrikaya ait açık alanda palet ve plastik kasalarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman çevreye yayıldı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.