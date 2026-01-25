Dolar
Büyükçekmece'de bir fabrikaya ait palet ve plastik kasaların olduğu açık alanda yangın çıktı
logo
Gündem

Büyükçekmece'de fabrikanın açık alanındaki yangına itfaiye müdahale ediyor

Büyükçekmece'de, bir fabrikanın açık alanında bulunan palet ve plastik kasalarda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İbrahim Halil Aktürk, Halis Akyıldız  | 25.01.2026 - Güncelleme : 25.01.2026
Büyükçekmece'de fabrikanın açık alanındaki yangına itfaiye müdahale ediyor

İstanbul

Çakmaklı Mahallesi Devlet Sokak'ta bulunan fabrikaya ait açık alanda palet ve plastik kasalarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman çevreye yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

