Büyükçekmece'de bir fabrikaya ait palet ve plastik kasaların olduğu açık alanda yangın çıktı
logo
Gündem

Derin deniz sondaj gemisi "Yıldırım" Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Türkiye'nin enerji filosuna eklenen yeni ultra derin deniz sondaj gemisi "Yıldırım" Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Bülent Ersöz  | 25.01.2026 - Güncelleme : 25.01.2026
Derin deniz sondaj gemisi "Yıldırım" Çanakkale Boğazı'ndan geçti Fotoğraf: Bülent Ersöz/AA

Çanakkale

Türkiye'nin arama ve sondaj kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla enerji filosuna kattığı "Yıldırım", Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na saat 13.30 sıralarında giriş yaptı.

"Yıldırım", Boğazı geçişi sırasında "Dur Yolcu" yazısı önünde Çanakkale'yi selamladı.

Derin deniz sondaj gemisi "Yıldırım"a, Boğaz'ı geçişi sırasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Kurtarma-10", "KIYEM-6", "TÜRKELİ" römorkörü ve Sahil Güvenlik Botu eşlik etti.

"Yıldırım"ın, Zonguldak'ın Filyos Limanı'nda kule montajı ve operasyonel hazırlıklarının tamamlanmasının ardından, mart ayı sonunda Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında ilk kuyu tamamlama operasyonuna başlaması hedefleniyor.

Büyükçekmece'de fabrikanın açık alanındaki yangına itfaiye müdahale ediyor
Bozcaada feribot hattında yarınki seferler yapılamayacak
İçişleri Bakanlığı 9 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yaptı
İçişleri Bakanlığından karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama
