Çanakkale Boğazı'ndaki savaş gemisi batıkları koruma altına alınıyor
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu (ÇOK AŞ) arasında imzalanan protokol ile Çanakkale Boğazı'ndaki tarihi savaş gemisi batıklarının korunması ve dalış turizmine kazandırılması hedefleniyor.
Çanakkale
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Almanya'da düzenlenen yatçılık ve su sporları dünyasının en kapsamlı buluşması Boot Düsseldorf Fuarı'nda, Çanakkale Boğazı'ndaki Çanakkale Deniz Savaşları'ndan kalan gemi batıklarının korunması ve dalış turizmine kazandırılması konusunda başlatılan "Derin Miras" projesi tanıtıldı.
Program, dünyanın önde gelen su altı fotoğrafçılarından İsveçli Alex Dawson'ın sunumuyla başladı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
"Derin Miras" projesinin tanıtım videosunun gösterimi ve Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul'un konuşmasının ardından Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu CFO'su Murat Sarıkaya'nın katılımıyla işbirliği protokolü imzalandı.
"Evrensel bir sorumluluk projesi"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir, Çanakkale Boğazı'nın derinliklerinde yer alan savaş gemisi batıklarının yalnızca milletin değil, insanlık tarihinin ortak hafızasını taşıyan eşsiz kültürel miras unsurları olduğunu belirtti.
"Derin Miras"ın Çanakkale'nin derinliklerindeki ortak insanlık mirasını bilimsel koruma ve sürdürülebilirlik anlayışıyla geleceğe taşıyan evrensel sorumluluk projesi olduğunu ifade eden Kaşdemir, şunları kaydetti:
"Bu anlayışla hayata geçirilen proje, kültürel mirasın korunmasını çevresel duyarlılık, bilimsel yöntemler ve uluslararası normlarla uyumlu bir anlayışla ele almakta, su altı kültürel mirasının barış, işbirliği ve ortak değerler temelinde yaşatılmasına katkı sunmaktadır. Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı ile birlikte Tarihi Alan, dünyanın en büyük açık hava müzesini inşa etme yolunda önemli bir adım daha atmıştır.
Bu vesileyle dünyanın her bölgesindeki dalış sporu meraklılarına seslenmek istiyorum. Dünya tarihinin seyrini değiştiren Çanakkale Savaşı'na su altında tanık olmak için sizleri tarihin derinliklerine, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nı keşfetmeye davet ediyorum. Bu evrensel sorumluluk projesinde 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu'nun stratejik ortağımız olması hem tarihi mirasımızı koruma hem de sürdürülebilir turizm vizyonumuzu hayata geçirme kararlılığımızı güçlendirmiştir."
1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu CFO'su Murat Sarıkaya da Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile her yönüyle gurur duydukları bir işbirliğine imza attıklarını, bu projeyle tarihi değerleri korumanın yanı sıra Çanakkale Boğazı'nın biyolojik çeşitliliğinin ve Çanakkale'nin sürdürülebilir turizm potansiyelinin gelişmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini aktardı.
"Derin Miras"ın uzun yıllar boyunca içinde bulunacakları ve sahiplenecekleri bir proje olacağını anlatan Sarıkaya, "Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü, uluslararası ﬁnansman yapısı ve güçlü sürdürülebilirlik vizyonu nedeniyle çevresel ve sosyal açıdan çok yüksek standartlara sahip. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz 321 çevresel ve sosyal projeyle Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeﬂeri'ne ve döngüsel ekonomiye katkımız sayesinde Birleşmiş Milletler tarafından birincilik ödülüne layık görülmüştük. Derin Miras projesi de 'iyi bir komşu olma' sürdürülebilirlik vizyonumuzun kalıcı bir parçası olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Batıklardaki korozyonun durdurulması sağlanacak
"Derin Miras" projesi, batıkların katodik koruma teknolojisiyle korozyondan korunmasını ve zaman içerisinde yok olmalarının önlenmesini sağlayacak.
Bu yöntem sayesinde korozyonla açığa çıkan ağır metallerin karbon salınımları önlenirken, koruma altındaki batıklar yapay resiﬂer oluşturarak biyolojik çeşitlilik için yaşam alanı yaratacak.
Böylece proje, Çanakkale Boğazı'nın sürdürülebilir dalış turizminin en önemli merkezlerinden biri haline gelmesine katkıda bulunacak.
Çevre dostu bir koruma yöntemi olan katodik korumayla batıklara boya ve benzeri herhangi bir müdahale yapılmayacak, elektrokimyasal koruma yöntemi uygulanarak batıkların yanlarına özel birer cihaz (galvaniz anot) yerleştirilerek batık, katot haline getirilecek ve korozyonun durdurulması sağlanacak.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Çanakkale Boğazı'ndaki 27 batık ve 2 resif olmak üzere 29 farklı noktayı dalış sporuna açmış ve Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nı dünyanın önde gelen dalış merkezlerinden biri haline getirmeyi hedef olarak koymuştu.
"Derin Miras" projesi ise uluslararası dalış turizmi için çekici bir destinasyon yaratarak yerel ekonomiye önemli katkı sağlayacak. Sürdürülebilir turizm anlayışıyla yürütülecek proje hem doğaya hem tarihe saygılı bir yaklaşımla Çanakkale'nin turizm potansiyelini artıracak.
Aynı zamanda batıklar, su altı tarihi ve bilimsel araştırmalar için benzersiz bir laboratuvar işlevi görecek.