Dolar
43.27
Euro
50.88
Altın
4,832.37
ETH/USDT
2,948.80
BTC/USDT
89,242.00
BIST 100
12,858.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’da trafik yoğunluğu %83’e ulaştı. Cevizlibağ’dan yayındayız İstanbul’da trafik yoğunluğu %83’e ulaştı. Sefaköy’den yayındayız İstanbul’da trafik yoğunluğu %83’e ulaştı. Kavacık'tan yayındayız
logo
Gündem

RTÜK'ten bir televizyon kanalı ve 2 dijital platforma ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bir televizyon kanalı ve 2 dijital platforma yayın ihlalleri nedeniyle ceza verdi.

Fatma Nur Candan  | 22.01.2026 - Güncelleme : 22.01.2026
RTÜK'ten bir televizyon kanalı ve 2 dijital platforma ceza

Ankara

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Üst Kurul, gündemdeki yayın ihlallerini görüşmek üzere toplandı.

İzleyici şikayetlerini ve izleme uzmanlarının raporlarını ele alan Üst Kurul, "İçinizden Biri", "Jasmine" ve "Passages" yapımlarına idari para ve katalogdan çıkarma cezası uyguladı.

Üst Kurul, Sözcü TV'de Ekrem Açıkel'in sunuculuğunu yaptığı "İçinizden Biri" adlı programdaki yayın ihlallerini değerlendirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kabinede görevli bakanlar ve Diyanet İşleri Başkanının önlük giymiş görüntüleri ekrana yansıtılarak, sözde "karne notu" verilen programda, yorumlar yapılırken eleştiri sınırını aşan suçlayıcı, itibarsızlaştırıcı, aşağılayıcı ve itham edici ifadelere yer verildiği tespit edildi.

Bu gerekçelerle Sözcü TV'ye, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesini ihlal etmekten idari para cezası uygulandı.

HBO Max ve MUBI'ye de yaptırım uygulandı

Üst Kurul toplantısında, HBO Max adlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşta yayınlanan, "Jasmine" isimli diziye yönelik yayın ihlalleri de görüşüldü.

Dizinin 2, 4 ve 6. bölümlerinde yer alan bazı sahnelerde cinselliği bir yaşam standardı oluşturmak için kullanmanın sıradanlaştırılarak sunulduğu, hatta bu içeriğin bir eğlence formatına dönüştüren diyaloglar ve görsellerle ekrana getirildiği, bunun da özellikle genç izleyiciler üzerinde zihinsel, psikolojik ve ahlaki açıdan olumsuz nitelikte etkilere neden olabileceği vurgulandı.

Bu nedenle HBO Max adlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşa ilgili kanun uyarınca katalogdan çıkarma ve üst sınırdan idari para cezası verildi.

Üst Kurul, MUBI adlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşta yayınlanan "Passages" filmindeki yayın ihlalleri de inceledi.

Çok sayıda müstehcen sahneye yer verilen film içeriğinde, eşcinsellik ve evlilik dışı ilişkinin sıradanlaştırıldığı tespit edilirken bu durumun aile kurumunu itibarsızlaştırdığı, başta çocuklar nezdinde olmak üzere genel olarak toplumsal cinsiyet rollerini zedelediği ve toplumu yozlaştırdığı vurgulandı.

Bu kapsamda, MUBI'ye kanunun ilgili maddesinin hükmünü ihlalden idari para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Barış Kurulu Şartı imza töreninin ardından basına konuştu
İstanbul Valiliğinden İBB'ye ait kreşteki darp ve istismar iddialarına soruşturma
RTÜK'ten bir televizyon kanalı ve 2 dijital platforma ceza
İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TÜGİK Genel Kurulundaki konuşmasına ilişkin paylaşım
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

RTÜK'ten bir televizyon kanalı ve 2 dijital platforma ceza

RTÜK'ten bir televizyon kanalı ve 2 dijital platforma ceza

Hindistan, uçuş aksamaları nedeniyle IndiGo şirketine yaklaşık 2,4 milyon dolar ceza verdi

RTÜK'ten 2 televizyon kanalı ve 2 dijital platforma ceza

RTÜK'ten 3 televizyon kanalına ceza

RTÜK'ten 3 televizyon kanalına ceza
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet