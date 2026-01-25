Dolar
43.37
Euro
51.38
Altın
4,986.40
ETH/USDT
2,884.80
BTC/USDT
87,930.00
BIST 100
12,992.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye, Aynularab'a 11 tır insani yardım malzemesi sevk etti

Türkiye, Suriye'nin Aynularab bölgesindeki sivil halka ulaşması amacıyla 11 tır insani yardım malzemesi gönderdi.

Yusuf Soykan Bal  | 25.01.2026 - Güncelleme : 25.01.2026
Türkiye, Aynularab'a 11 tır insani yardım malzemesi sevk etti

Ankara

Türkiye, Aynularab'daki sivil halka ulaşması amacıyla yardım tırları hazırladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu kapsamda, AFAD ve Türk Kızılay'ın desteğiyle hazırlanan 50 ton un yüklü 5, battaniye yüklü 1, bebek bezi ve gıda yüklü 5 olmak üzere toplam 11 tır, Suriye Hükümeti ve Halep Yardım Koordinasyon Merkeziyle işbirliği içinde bugün bölgeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM'den "Türkiye'nin DEAŞ'lı teröristleri desteklediği ve teröristlerin kadınlara şiddet uyguladığı" iddiasına yalanlama
Gaziantep'te 4,1 büyüklüğünde deprem
Türkiye, Aynularab'a 11 tır insani yardım malzemesi sevk etti
Büyükçekmece'de tarım şirketinin deposunda çıkan yangın söndürüldü
Bozcaada feribot hattında yarınki seferler yapılamayacak
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Türkiye, Aynularab'a 11 tır insani yardım malzemesi sevk etti

Türkiye, Aynularab'a 11 tır insani yardım malzemesi sevk etti

Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı

Terör örgütü YPG'nin alıkoyduğu yakınlarını arayan aileler, Rakka'daki Aktan Hapishanesi önünde umut nöbetini sürdürüyor

YPG'nin işgal ettiği Deyr Hafir beldesinde Suriyeliler devrim sevincinden mahrum bırakıldı

YPG'nin işgal ettiği Deyr Hafir beldesinde Suriyeliler devrim sevincinden mahrum bırakıldı
Suriye hükümeti, Aynularab’a 24 araç yardım malzemesi gönderdi

Suriye hükümeti, Aynularab’a 24 araç yardım malzemesi gönderdi
Terör örgütü YPG’nin Fırat kıyısındaki beldeye kazdığı kilometrelerce tünel ortaya çıktı

Terör örgütü YPG’nin Fırat kıyısındaki beldeye kazdığı kilometrelerce tünel ortaya çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet