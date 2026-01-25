Türkiye, Aynularab'a 11 tır insani yardım malzemesi sevk etti
Türkiye, Suriye'nin Aynularab bölgesindeki sivil halka ulaşması amacıyla 11 tır insani yardım malzemesi gönderdi.
Türkiye, Aynularab'daki sivil halka ulaşması amacıyla yardım tırları hazırladı.
• Battaniye yüklü 1 tır
• Bebek bezi ve gıda yüklü 5 tır
Bu kapsamda, AFAD ve Türk Kızılay'ın desteğiyle hazırlanan 50 ton un yüklü 5, battaniye yüklü 1, bebek bezi ve gıda yüklü 5 olmak üzere toplam 11 tır, Suriye Hükümeti ve Halep Yardım Koordinasyon Merkeziyle işbirliği içinde bugün bölgeye sevk edildi.
