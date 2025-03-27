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İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında 12 şirkete el konuldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında 12 şirkete el konuldu.

İrem Demir  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında 12 şirkete el konuldu

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda, savcılığın talebi üzerine, 12 şirkete nöbetçi sulh ceza hakimliği kararınca el konuldu.

El konulan şirketler şunlar:

"BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi, SMO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi, Vizyonkent Reklam Pazarlama Anonim Şirketi, Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama Anonim Şirketi, 3. Mecra Reklam ve Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Urbanmedia Reklam ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi, Panoffect Medya Anonim Şirketi, Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon Ticaret Limited Şirketi, MSO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi, Sim Medya Anonim Şirketi, Sev Açık Hava Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Vesa Events Organizasyon Ticaret Limited Şirketi."

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