Dünya

Fransa’da Lille Büyükşehir Belediye Başkanı yolsuzluk nedeniyle görevinden uzaklaştırıldı

Fransa’da Lille Büyükşehir Belediye Başkanı Damien Castelain, yolsuzluktan hüküm giymesinin ardından görevinden uzaklaştırıldı.

Şeyma Yiğit  | 17.12.2025 - Güncelleme : 17.12.2025
Fransa’da Lille Büyükşehir Belediye Başkanı yolsuzluk nedeniyle görevinden uzaklaştırıldı

Ankara

France Bleu’nün haberine göre, Douai Temyiz Mahkemesi, kamu mallarını zimmetine geçirme ve güveni kötüye kullanma suçlarından Belediye Başkanı Castelain’i suçlu bularak, 18 ay ertelenmiş hapis ve 20 bin avro para cezasına çarptırdı.

Mahkeme derhal infaz edilmek kaydıyla Belediye Başkanı'na 2 yıl boyunca siyaset yasağı getirirken 2014'ten bu yana başkanlık koltuğunda olan Castelain, hüküm giymesi üzerine görevden uzaklaştırıldı.

Lille Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Castelain’in resmi olarak uzaklaştırılmasından itibaren Belediye Başkan Yardımcısı Eric Skyronka’nın geçici olarak başkanlık görevini yürüteceği bildirildi.

Fransa'da Lille Büyükşehir Belediye Başkanı yolsuzluk nedeniyle görevinden uzaklaştırıldı

Fransa’da Lille Büyükşehir Belediye Başkanı yolsuzluk nedeniyle görevinden uzaklaştırıldı

