Dolar
42.70
Euro
50.17
Altın
4,339.56
ETH/USDT
2,816.00
BTC/USDT
85,964.00
BIST 100
11,286.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da "Gıda Güvenliği Toplantısı" yapıldı

İstanbul Valiliği, bu yıl kentte yapılan gıda denetimleri sonucunda 9 bin 303 işletmeye toplam 565 milyon 258 bin 639 lira ceza verildiğini bildirdi.

Mücahit Türetken  | 17.12.2025 - Güncelleme : 17.12.2025
İstanbul'da "Gıda Güvenliği Toplantısı" yapıldı Fotoğraf: İstanbul Valiliği

İstanbul

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Gıda Güvenliği Toplantısı'nın, Vali Davut Gül'ün başkanlığında İl AFAD Merkezi'nde gerçekleştirildiği belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gıda konusunda sıfır tolerans ilkesiyle hareket edildiği vurgulanan paylaşımda, İstanbulluların sağlığı için bu alandaki denetimlerin sürdürüldüğü ifade edildi.

Paylaşımda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün sunumunun alındığı toplantıda, kentte gıda güvenliğine ilişkin yürütülen çalışmalar, önlemler ve denetimlerin değerlendirildiği kaydedildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 2025'te gerçekleştirdiği resmi kontrol sonuçlarına yer verilen paylaşımda, "135 bin 947 gıda işletmesine 217 bin 277 denetim yapıldı. 9 bin 303 işletmeye ceza uygulandı. Toplam 565 milyon 258 bin 639 lira ceza verildi. Savcılığa 87 kez suç duyurusunda bulunuldu. 262 işletme faaliyetten men edildi. 7 bin 617 numune alındı." bilgisi verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da "Gıda Güvenliği Toplantısı" yapıldı
İletişim Başkanı Duran, parlamento muhabirlerini ziyaret etti
Sarıkamış Kayak Merkezi meşaleli kayak gösterisiyle sezonu açtı
Mersin'de bir çiftçinin çamurlu ayakkabısını çıkararak markete girmesi kameraya yansıdı
Aydın'da minibüsle motosikletin çarpışma anı güvenlik kamerasında

Benzer haberler

İstanbul'da "Gıda Güvenliği Toplantısı" yapıldı

İstanbul'da "Gıda Güvenliği Toplantısı" yapıldı

Çekmeköy'de eve düzenlenen narkotik operasyonunda ağır yaralanan polis şehit oldu

İstanbul Valiliğinden sarı kodlu sağanak uyarısı

Tarım ve Orman Bakanlığı kasımda 122 bin 271 gıda denetimi gerçekleştirdi

Tarım ve Orman Bakanlığı kasımda 122 bin 271 gıda denetimi gerçekleştirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet