Gündem

Tarım ve Orman Bakanlığı kasımda 122 bin 271 gıda denetimi gerçekleştirdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kasımda 122 bin 271 gıda denetimi yapıldığını, uygunsuzluk tespit edilen 1963 işletmeye idari yaptırım ve 141 milyon 303 bin 503 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Mertkan Oruç  | 04.12.2025 - Güncelleme : 04.12.2025
Tarım ve Orman Bakanlığı kasımda 122 bin 271 gıda denetimi gerçekleştirdi

Ankara

Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin bilgi verdi.

Kasımda gerçekleştirilen denetimlere dikkati çeken Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:

"1-30 Kasım döneminde yurt genelinde toplam 122 bin 271 gıda denetimi gerçekleştirdik. Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen 1963 işletmeye idari yaptırım, 141 milyon 303 bin 503 lira idari para cezası uygularken, 17 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk. Denetimlerimize kararlılıkla devam ederek, kurallara uymayan firma ve işletmelere gereken yaptırımları uygulamayı sürdüreceğiz."

Yumaklı, paylaşımında vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimlerini sağlamak için işini hakkıyla yapan tüm işletme, esnaf ve firmalara da teşekkür etti.

