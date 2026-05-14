İzmir, Çorum ve Çankırı'da hortum meydana geldi İzmir'in Menemen ilçesi, Çorum'un Sungurlu ilçesi ve Çankırı'nın Kızılırmak ilçesi'nde oluşan hortumlar hasara yol açtı.

Hava sıcaklığının 21 dereceye kadar çıktığı İzmir'de yerel yağışlar görüldü.

Kısa süreli dolu yağışının gerçekleştiği Menemen'de hortum oluştu. Hortum cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şermin Tağıl, AA muhabirine, iklim değişikliğinin ekstrem hava olaylarının daha sık ve etkili yaşanmasına neden olduğunu söyledi.

Son günlerde Ege Denizi'nde deniz yüzeyi sıcaklığının mevsim normallerinin 2-3 derece üzerine çıktığını belirten Tağıl, "Bu koşullar altında bölgeye kuzeybatıdan sokulan soğuk hava kütlesi, bugün İzmir'de küçük çaplı hortum oluşumuna neden oldu. Sıcak ve nemli havanın hızla yükselmesi, atmosferin alt ve üst katmanları arasındaki sıcaklık farkını artırarak yer yer dolu yağışlarını da beraberinde getirdi. Önümüzdeki günlerde de atmosferde biriken enerji, batı ve kuzeybatıdan gelen serin hava kütleleriyle karşılaştığında ani ve güçlü konvektif fırtına sistemlerini tetikleyebilir." dedi.

Fotoğraf : AA/AA

Çorum

Çorum'un Sungurlu ilçesinde oluşan hortum hasara yol açtı.

Sungurlu ile Çankırı'nın Kızılırmak ilçesi arasında görülen hortum, Sungurlu'nun Oyaca ve Kavşut köylerinde zarara neden oldu.

İhbar üzerine köye itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk incelemede, köylerdeki bazı evlerin çatılarının uçtuğu, ağaç ve elektrik direklerinin devrildiği belirlendi.

Köylerde hasar tespit ve temizlik çalışması başlatıldı.

Öte yandan hortumun oluşumu, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, AA muhabirine, hortum nedeniyle iki köyde 4 kişinin hafif şekilde yaralandığını söyledi.

Hortum nedeniyle köylerdeki birçok hanede hasar meydana geldiğini belirten Köksal, "Buna şükür, can kaybı yok. AFAD ekiplerimiz, itfaiye, Özel İdare Müdürlüğü ekiplerimiz ilk andan itibaren sahadalar. Tüm ekiplerimiz yoğun gayretle çalışıyorlar. Tespitlerini yaptılar, çok şükür can kaybı yok. Maddi hasar ve altyapı hasarlarını ekiplerimiz belirlemek üzere çalışıyor." dedi.

Devletin ilgili kurumlarının seferber edildiğini vurgulayan Köksal, şöyle konuştu:

"Devletimizin tüm kurum ve kuruluşları, özel sektörümüzün yatırımcı kuruluşları da şu an burada görevlerini icra ediyorlar. Vatandaşımızın yaralarını sarıyoruz. İnşallah en kısa sürede tamamlayacağız. Evleri zarar gören vatandaşlarımızı, buraya çok yakın olan Kalederesi köyümüzün yatılı bölge ilkokulu binasında misafir edeceğiz. Barınma ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımızı orada misafir edeceğiz. Kurumlarımız seferber edildi, vatandaşımız dışarıda kalmayacak." diye konuştu.

Oyaca köyü muhtarı Garip Kemeç de hortumun öğle saatlerinde çıktığını dile getirerek, "Hortumdan dolayı bütün evlerimizin çatıları hasar gördü. 2 yaralımız var köyümüzde. Köyümüz adına çok üzgünüm. Allah yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.

Hortumdan etkilenmeyen Hacıosman köyü sakinlerinden Saadettin Koçyiğit ise komşuları olarak hortumdan etkilenen köylerdeki vatandaşlara maddi ve manevi yardım etmeye hazır olduklarını, konaklama için evlerini açabileceklerini söyledi.

İlgili kurumların hızla köye geldiğini anlatan Koçyiğit, "Devletimizin gücünü biz bugün yanımızda gördük. Görmeye de devam edeceğimize inanıyoruz." dedi.

Çankırı

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde hortum oluştu.

İlçede öğleden sonra rüzgar ve sağanak etkili olmaya başladı. Bir süre sonra arazide oluşan hortum, ilçenin birçok noktasından görüldü.

Oluşan hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.