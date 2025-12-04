Arnavutköy'de yanan İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi
Arnavutköy'de seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.
Eski Edirne Asfaltı Caddesi Fenertepe mevkisinde seyir halindeki İETT'ye ait otobüste, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden şoför, içinde yolcu bulunmayan otobüsü yol kenarına çekti.
Bu sırada alev alan otobüs yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale geldi.
