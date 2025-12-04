6 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonlarında 119 şüpheli yakalandı
Jandarma ekiplerince 6 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonlarında 119 şüpheli yakalandı.
Ankara
Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erzurum, Antalya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve Zonguldak'ta silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah bulunduran şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 2 kaçak silah imalathanesi deşifre edilirken, 148 ruhsatsız tabanca, 50 uzun namlulu tüfek, 113 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 311 silah ele geçirildi.
Operasyonlarda suçüstü yakalanan 119 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.