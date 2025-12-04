Dolar
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Viyana’da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak.
logo
Gündem

Jandarma ekiplerince 6 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonlarında 119 şüpheli yakalandı.

Utku Şimşek  | 04.12.2025 - Güncelleme : 04.12.2025
Ankara

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erzurum, Antalya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve Zonguldak'ta silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah bulunduran şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 2 kaçak silah imalathanesi deşifre edilirken, 148 ruhsatsız tabanca, 50 uzun namlulu tüfek, 113 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 311 silah ele geçirildi.

Operasyonlarda suçüstü yakalanan 119 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

