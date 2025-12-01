Dolar
Gündem

İzmir'de 2 milyon 309 bin 774 uyuşturucu hap ele geçirildi

Hap sayısının, kentte tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtildi.

Metin Aydemir  | 01.12.2025 - Güncelleme : 01.12.2025
İzmir'de 2 milyon 309 bin 774 uyuşturucu hap ele geçirildi

İzmir

İzmir'in Karabağlar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 milyon 309 bin 774 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla dağıtım merkezlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Karabağlar ilçesindeki iki farklı adreste yüklü miktarda uyuşturucu bulundurulduğu ve uyuşturucuların "torbacı" olarak adlandırılan sokak satıcılarına dağıtım yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçildi.

Adreslere yapılan eş zamanlı baskında 2 milyon 309 bin 774 uyuşturucu hap ile uyuşturucu yapımında kullanılan makine ve uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.

Polis ekiplerince 1 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu hap sayısının, İzmir'de tek seferde ele geçirilen en yüksek hap miktarı olduğu belirtildi.


Türkiye ve dünya gündemi

