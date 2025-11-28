Dolar
Gündem

Çeşme'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

İzmir'in Çeşme ilçesinde kuvvetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Yusuf Çınar, Doğan Zelova  | 28.11.2025 - Güncelleme : 28.11.2025
Çeşme'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi Fotoğraf: Yusuf Çınar/AA

İzmir

İlçede akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli sağanak, sele neden oldu.

Cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Sürücüler, yollarda biriken suda ilerlemekte zorluk çekti, bazı araçlar da yolun çökmesi sonucu mahsur kaldı.

Yağış nedeniyle ev, iş yeri ve aracı hasar alan vatandaşlar mağduriyet yaşadı.

Bazı vatandaşlar ise su basan ev ve iş yerlerini kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı.

Çeşme Belediyesi ekipleri, mahsur kalan araçları kurtarmak ve tıkanan rögar kapaklarını açarak suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

Çanakkale

Camikebir Mahallesi Altıyol Caddesi'nde bulunan ve içerisinde kimsenin yaşamadığı binanın ikinci katı, şiddetli sağanağın etkisiyle sokağa doğru çöktü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yıkım nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, belediye ekiplerinin yıkıntıları kaldırması üzerine yeniden ulaşıma açıldı.

