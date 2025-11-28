Dolar
Gündem

Mecidiyeköy'de metrobüs arızası seferleri aksattı

Mecidiyeköy'de bir metrobüsün arızalanması sonucu seferlerde aksama yaşandı.

Yasin Cingöz  | 28.11.2025 - Güncelleme : 28.11.2025
Mecidiyeköy'de metrobüs arızası seferleri aksattı

İstanbul

Beylikdüzü istikametine seyreden metrobüs, Mecidiyeköy durağında arızalandı.

Seferlerin bir süre aksadığı hattaki peronlarda yolcu yoğunluğu yaşandı.

Mecidiyeköy metrobüs durağında vatandaşların araçlara binmekte ve duraktan çıkış yapmakta zorlandıkları görüldü.

Arızalı metrobüsün kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

