Mecidiyeköy'de metrobüs arızası seferleri aksattı
Mecidiyeköy'de bir metrobüsün arızalanması sonucu seferlerde aksama yaşandı.
İstanbul
Beylikdüzü istikametine seyreden metrobüs, Mecidiyeköy durağında arızalandı.
Seferlerin bir süre aksadığı hattaki peronlarda yolcu yoğunluğu yaşandı.
Mecidiyeköy metrobüs durağında vatandaşların araçlara binmekte ve duraktan çıkış yapmakta zorlandıkları görüldü.
Arızalı metrobüsün kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.