Ulaştırma Bakanlığı: Patlama ve yangın ihbarı alınan gemideki 25 personel sağlıklı şekilde kurtarıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, patlama ve yangın ihbarı alınan "KAIROS" adlı gemideki 25 personelin sağlıklı şekilde kurtarıldığını bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan, Mısır'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Türkeli Feneri'ne 52 mil mesafede, Karadeniz'de patlama ve yangın meydana geldiği ihbarı alınan "KAIROS" isimli gemiye ilişkin açıklamada bulunuldu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İçinde 25 kişi bulunan 274 metre boyundaki tanker için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza ait KEGM-9 ve KEGM-10 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botlarımız, Kurtarma-12 römorkörümüz ve 'Nene Hatun' acil müdahale gemimiz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiş olup, gemide bulunan 25 personel, KEGM-10 botumuzca denizden sağlıklı bir şekilde alınmıştır."
Denizcilik Genel Müdürlüğünden isabet aldığını bildiren VIRAT adlı gemiye ilişkin açıklama
Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Paylaşımda, "VIRAT isimli tanker, Karadeniz'de takribi 35 deniz mili açıkta isabet aldığını bildirmiş, olay yerine kurtarma unsurları ve ticari gemi yönlendirilmiştir. Gemideki 20 personelin durumu iyi olup makine dairesinde yoğun duman tespit edilmiştir. Süreç takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.