Dolar
42.44
Euro
49.35
Altın
4,158.87
ETH/USDT
2,992.60
BTC/USDT
90,708.00
BIST 100
10,957.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Ankara’da Vatikan Büyükelçiliğini ziyaret edecek.
logo
Dünya

Tayland'ın güneyini vuran sel felaketinde ölenlerin sayısı 82'ye yükseldi

Tayland'ın güneyinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 82 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Damla Delialioğlu  | 27.11.2025 - Güncelleme : 27.11.2025
Tayland'ın güneyini vuran sel felaketinde ölenlerin sayısı 82'ye yükseldi

Bangkok

Tayland Afetle Mücadele ve Yönetimi Dairesi (DDPM), Tayland'ın güney kesimlerinde 12 farklı noktada etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde yaklaşık 1 milyon hane ve 3 milyon kişinin etkilendiğini açıkladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yüksek su seviyesinin bu sabah itibarıyla çoğu bölgede düştüğünü belirten yetkililer, bazı bölgelerin hala selin etkisi altında olduğunu kaydetti.

Hükümet sözcüsü, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Songkhla eyaletinde sel kaynaklı can kayıplarının 55'e yükseldiğini, 7 eyalette toplam 82 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Yetkililer, akşam saatlerine kadar etkilenen tüm bölgelerde su seviyesinin nehir kıyılarının altına düşmesini beklediklerini kaydetti.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, ülkenin güneyini vuran sel felaketinin ardından Songkhla eyaletinde olağanüstü hal ilan etmişti.

Güney ve Güneydoğu Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağmurları, her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara neden oluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
RTÜK'ten 3 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza
Bakan Yerlikaya: Antalya merkezli 17 ildeki Narkokapan operasyonunda 458 şüpheli gözaltına alındı
Malatya'da deprem ve sosyal konutların anahtar teslimi sürüyor
Emine Erdoğan'dan İstanbul'da düzenlenecek Yüksek Düzeyli Tarım Bakanları Paneli'ne ilişkin paylaşım
Su kesintileri yaşanan Edirne'ye barajdan su taşıyacak hat 1 ay içinde tamamlanacak

Benzer haberler

Tayland'ın güneyini vuran sel felaketinde ölenlerin sayısı 82'ye yükseldi

Tayland'ın güneyini vuran sel felaketinde ölenlerin sayısı 82'ye yükseldi

Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde en az 10 kişi hayatını kaybetti

Tayland Başbakanı Charnvirakul, sel vuran Songkhla eyaletinde olağanüstü hal ilan etti

Tayland'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 2,1 milyon kişi etkilendi, 13 kişi öldü

Tayland'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 2,1 milyon kişi etkilendi, 13 kişi öldü
Malezya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerden yaklaşık 11 bin kişi etkilendi

Malezya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerden yaklaşık 11 bin kişi etkilendi
Vietnam'da şiddetli yağışların neden olduğu sellerde ölü sayısı 90'a yükseldi

Vietnam'da şiddetli yağışların neden olduğu sellerde ölü sayısı 90'a yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet