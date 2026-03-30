Yemen'in Taiz kentindeki sel felaketinde can kaybı 20'ye yükseldi

Yemen'in Taiz kentini vuran sel felaketinde 27 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 20'ye yükseldiği belirtildi.

Zeynep Hilal Duran  | 30.03.2026 - Güncelleme : 30.03.2026
Yemen İçişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, 27 Mart'tan bu yana ülkenin güneybatısındaki Taiz kentinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, daha çok El-Muha, El-Vazıiyye, El-Meafir ve Cebel Habşi bölgelerinde etkili olan sel nedeniyle 27 Mart'tan bu yana aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Taziye ilçesinde ise 60 yaşındaki bir kadının yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandığı aktarılan açıklamada, sel sularına kapılarak kaybolan kişilerin bulunduğu ifade edilirken net bir sayı belirtilmedi.

Selin etkili olduğu bölgelerde bazı konutların kısmen ya da tamamen yıkıldığı, yerinden edilen sivillerin barındığı 120 çadırın zarar gördüğü, çok sayıda ev ve yapıyı da su bastığı aktarıldı.

Ayrıca tarım arazilerinin zarar gördüğü, çok sayıda hayvanın telef olduğu ve yolların kapandığı kaydedildi.

Kayıplar için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Yemen resmi ajansı SABA, dünkü haberinde, Taiz'deki sel felaketinde 27 Mart'tan bu yana 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 883 ailenin selden zarar gördüğünü duyurmuştu.

