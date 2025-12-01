Dolar
42.52
Euro
49.40
Altın
4,241.21
ETH/USDT
2,835.00
BTC/USDT
86,238.00
BIST 100
10,885.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 12 suçlunun Gürcistan, Almanya, Avusturya ve Fransa'dan Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Aykut Karadağ  | 01.12.2025 - Güncelleme : 01.12.2025
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi

Ankara

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele başkanlıkları, Siber ve Asayiş Daire başkanlıklarının koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilerin izini titizlikle sürdüklerini aktardı.

Bu kapsamda, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle tamamı kırmızı bültenle aranan 12 suçlunun yakalanarak Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını bildiren Yerlikaya, F.K'nin "5464 Sayılı Kanuna Aykırılık, Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartını İzinsiz Kullanarak Yarar Sağlama, Sahte Banka/Kredi Kartı Üretme, Tefecilik, Dolandırıcılık", O.U'nun "Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Yağma", M.T'nin "Kasten Öldürme", K.K'nin "Dolandırıcılık, Silahla Tehdit, Yaralama, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma ve Bulundurma, Uyuşturucu Madde Satın Almak ve Kullanmak, Hakaret, Tehdit, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme", B.T'nin "Kasten Yaralama, Yağma, Mala Zarar Verme, Suçluyu Kayırma, Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama", T.L'nin "Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Mala Zarar Verme, Tehdit, Yaralama", İ.K'nin ise "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan yakalandığını belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bakan Yerlikaya, iadesi sağlanan diğer suçlulara ilişkin de "Uyuşturucu Madde Ticareti, İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokma' suçlarından kırmızı bültenle aranan A.A, 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan S.D ve 'Yağma' suçundan E.Y. Almanya'da, 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan kırmızı bültenle aranan Z.S. Avusturya'da ve 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan kırmızı bültenle aranan H.D. Fransa'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı." bilgisini paylaştı.

Söz konusu suçluların yakalanması ve Türkiye'ye iadelerinin sağlanmasına ilişkin süreçte emeği geçenleri tebrik eden Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan suçluları tek tek yakalayıp Türkiye'ye iadelerini sağlayacaklarını vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi
Kars'ta kar etkili oldu
İzmir'de 2 milyon 309 bin 774 uyuşturucu hap ele geçirildi
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi

Bakan Yerlikaya: Saldırı amacıyla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulayacağız

Fransız kamu televizyon kanalında bomba ihbarı nedeniyle canlı yayın kesildi

Siber suçlarla mücadele operasyonlarında 346 şüpheli yakalandı

Siber suçlarla mücadele operasyonlarında 346 şüpheli yakalandı
Dışişleri Bakanı Fidan: Cumhurbaşkanımız, AB'ye üye olma yönündeki irademizi açık şekilde ortaya koyuyor

Dışişleri Bakanı Fidan: Cumhurbaşkanımız, AB'ye üye olma yönündeki irademizi açık şekilde ortaya koyuyor

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Gazzeli kardeşlerimizin haykırışı, bizim de kardeşliğimizin, insanlığımızın sınavıdır

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Gazzeli kardeşlerimizin haykırışı, bizim de kardeşliğimizin, insanlığımızın sınavıdır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet