Dolar
42.51
Euro
49.33
Altın
4,219.25
ETH/USDT
3,007.00
BTC/USDT
91,253.00
BIST 100
10,898.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Siber suçlarla mücadele operasyonlarında 346 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında 5 gündür yürütülen operasyonlarda 346 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 30.11.2025 - Güncelleme : 30.11.2025
Siber suçlarla mücadele operasyonlarında 346 şüpheli yakalandı

Ankara

Bakan Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından 5 gündür süren operasyonlarda 346 zanlının gözaltına alındığını bildirerek, bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliği gibi siber suçlardan vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesini engellediklerini belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi" suçlarına yönelik 18 il merkezli düzenlenen operasyonlar sonucu yakalanan 162 şüphelinin tutuklandığını, 80 şüpheli hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şüphelilerin, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'yatırım danışmanlığı, ürün satışı' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, reklamını yaptıkları ve müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve MASAK koordinesinde, il emniyet müdürlükleri siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu Adana, Aksaray, Ankara, Bursa, Denizli, Edirne, Gaziantep, Isparta, İstanbul, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Uşak ve Yalova'da gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüpheliler hakkında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı."

Bakan Yerlikaya, operasyonlar sonucu yaklaşık 35 milyon lira değerinde 10 araç, 3 tarla, bir ev ve bir dükkan ile çok sayıda dijital materyale el konulduğunu belirterek, "Bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'mizi arayın. Biz gereğini yapalım." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Akran zorbalığına karşı üç bakanlıktan kapsamlı mücadele
TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu raporunu tamamladı
Siber suçlarla mücadele operasyonlarında 346 şüpheli yakalandı
Yiyecek içecek hizmeti sunan işletmelerde zorunlu servis ücreti yasaklanıyor
Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Siber suçlarla mücadele operasyonlarında 346 şüpheli yakalandı

Siber suçlarla mücadele operasyonlarında 346 şüpheli yakalandı

Başkentte çeşitli suçlardan aranan 105 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Gazzeli kardeşlerimizin haykırışı, bizim de kardeşliğimizin, insanlığımızın sınavıdır

FETÖ'ye yönelik 32 ilde düzenlenen operasyonlarda 92 şüpheli yakalandı

FETÖ'ye yönelik 32 ilde düzenlenen operasyonlarda 92 şüpheli yakalandı
Konya merkezli 2 suç örgütüne yönelik operasyonda 73 şüpheli gözaltına alındı

Konya merkezli 2 suç örgütüne yönelik operasyonda 73 şüpheli gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya: 9 bin 200 yeni araç, Türkiye Yüzyılı'nın güvenlik altyapısına vurulan güçlü bir mühürdür

Bakan Yerlikaya: 9 bin 200 yeni araç, Türkiye Yüzyılı'nın güvenlik altyapısına vurulan güçlü bir mühürdür
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet