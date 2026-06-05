İsrail'den, ABD'nin ateşkes girişiminin başarısız olmasının arından Lübnan'daki bazı beldelere saldırı tehdidi ABD arabuluculuğundaki ateşkes girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması sonrası İsrail, Lübnan'da bazı beldelere saldırı tehdidinde bulunarak halktan evlerini terk etmelerini istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Arnaya, Ankun ve Kefer Fila beldelerini hedef alacağını bildirdi.

Adraee, bölgedeki Lübnanlılardan yaşadıkları yerlerden en az 1 kilometre uzaklaşmalarını istedi.

ABD arabuluculuğundaki ateşkes girişiminin başarısız olmasıyla birlikte tehdit edilen söz konusu beldeler, Zehrani Nehri'nin kuzeyinde yer alıyor.

İsrail'in Lübnan'ın güneyine geceden bu yana düzenlediği saldırılarda 3 kişi öldü

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Duveyr beldesinde bir binayı bombaladı.

Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Hedef alınan bina yerle bir oldu.

Kentin Habbuş beldesini hedef alan İsrail saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Yukarı Nebatiye, Zibdin, Şukin, Cibşit ve Kefr Tebnit beldelerini de sabah saatlerinde bombaladı.

Ayrıca, Nebatiye'nin Deyr Zehrani beldesinde İsrail savaş uçakları 2 binayı hedef aldı.

Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde İsrail ordusunun hedefinde Burc Kalavay ve Deyr Kifa beldeleri vardı.

Ayrıca, İsrail ordusunun kentin Cebel Amil Hastanesi çevresine düzenlediği saldırıda bir bankaya ait bina yıkılırken, 12 kişi de yaralandı.