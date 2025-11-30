Dolar
42.51
Euro
49.33
Altın
4,219.25
ETH/USDT
3,005.40
BTC/USDT
90,949.00
BIST 100
10,898.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Başkentte çeşitli suçlardan aranan 105 kişi yakalandı

Başkentte emniyet ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, dolandırıcılık, hırsızlık, yağma ve yaralama suçlarından aranan 105 şüpheli gözaltına alındı.

Emrullah Cesur, Cankut Taşdan  | 30.11.2025 - Güncelleme : 30.11.2025
Başkentte çeşitli suçlardan aranan 105 kişi yakalandı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyona ilişkin toplantılar yapıp, plan ve stratejileri belirledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ankara'daki şüphelilerin adreslerini tespit eden Emniyet Aranan Şahıslar Timleri (ARAT) ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), şafak vakti 200 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı dron destekli operasyonlarda, dolandırıcılık, hırsızlık, yağma, yaralama gibi suçlardan aranan 105 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'ni ziyaret etti
Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı
Türkiye ve dünya gündemi
Başkentte çeşitli suçlardan aranan 105 kişi yakalandı
D-100 kara yolunun Bolu kesimindeki tır yangını ulaşımı aksattı

Benzer haberler

Başkentte çeşitli suçlardan aranan 105 kişi yakalandı

Başkentte çeşitli suçlardan aranan 105 kişi yakalandı

Konya merkezli 2 suç örgütüne yönelik operasyonda 73 şüpheli gözaltına alındı

Borsa işlemlerinde manipülasyon yaptıkları iddia edilen 6 zanlı yakalandı

İzmir merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 26 şüpheli yakalandı

İzmir merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 26 şüpheli yakalandı
İstanbul'da 355 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da 355 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul ve Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 26 zanlı yakalandı

İstanbul ve Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 26 zanlı yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet