Başkentte çeşitli suçlardan aranan 105 kişi yakalandı
Başkentte emniyet ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, dolandırıcılık, hırsızlık, yağma ve yaralama suçlarından aranan 105 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyona ilişkin toplantılar yapıp, plan ve stratejileri belirledi.
Ankara'daki şüphelilerin adreslerini tespit eden Emniyet Aranan Şahıslar Timleri (ARAT) ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), şafak vakti 200 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı dron destekli operasyonlarda, dolandırıcılık, hırsızlık, yağma, yaralama gibi suçlardan aranan 105 şüpheli gözaltına alındı.