Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Cumhuriyet Halk Partisi 39. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri seçilecek.
(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'a yapacağı çalışma ziyareti kapsamında temaslarda bulunacak.
(Tahran) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İstanbul'da bazı dini tören ve toplantılara katılacak, ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hareket edecek.
(İstanbul/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki ikinci maçında İsviçre'ye konuk olacak.
(Fribourg/19.00) (Fotoğraflı)
2- Trendyol Süper Lig'in 14. haftasına Hesap.com Antalyaspor-Göztepe ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.
(Antalya/17.00/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
3- Trendyol 1. Lig'in 15. haftası, Özbelsan Sivasspor-Boluspor, SMS Grup Sarıyer-Bandırmaspor ve Sipay Bodrum FK-Arca Çorum FK maçlarıyla sürecek.
(Sivas/İstanbul/13.30/Muğla/16.00) (Fotoğraflı)
4- Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 13. hafta karşılaşmaları sona erecek, Beyaz Grup'ta 14. hafta müsabakaları yapılacak.
5- Nesine 3. Lig gruplarında 11. hafta müsabakaları sona erecek.
6- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftası, Nesibe Aydın-Çimsa ÇBK Mersin ve Emlak Konut-Melikgazi Kayseri Basketbol müsabakalarıyla tamamlanacak.
(Ankara/14.00/İstanbul/14.30) (Fotoğraflı)
7- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftası, Zerenspor-Beşiktaş, Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı Dynavit, Bahçelievler Belediyespor-İlbank, Aras Kargo-Galatasaray Daikin ve Nilüfer Belediyespor Eker-Aydın Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla sona erecek.
(Ankara/14.00/İstanbul/16.00/16.00/İzmir/16.00/Bursa/18.00) (Fotoğraflı)
8- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. haftası, Rize Belediyespor-Beykoz Belediyespor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor, Mihalıççık Belediyespor-Spor Toto ve İstanbul Gençlik-Ankara Hentbol maçlarıyla tamamlanacak.
(Rize/14.00/Trabzon/15.00/Eskişehir/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
9- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 12. haftası, 3 maçla sona erecek.
10- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 23. ayağı Katar Grand Prix'si gerçekleştirilecek.
(Doha/18.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.