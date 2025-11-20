Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde "Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu"na katılacak.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Valilik ziyaretinin ardından Aksaray Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Programı'na, Hz. Ali Şifa Camii açılış törenine, Sivil Toplum Buluşması ve Somuncu Baba Anma programlarına katılacak.
(Aksaray/13.00/14.00/15.10/17.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Google Cloud Day Türkiye, "TürkMedya Finans Zirvesi 2025" ve SETA tarafından düzenlenen "Sosyal Panorama 2025 Türkiye'de Değişen Nüfus ve Ailenin Geleceği Sempozyumu"na iştirak edecek.
(İstanbul/10.00/12.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Eczacıları Birliği 45. Olağan Büyük Kongresi'ne katılacak.
(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Azerbaycan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Adalet Bakanları 2. Toplantısı'na iştirak edecek.
(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu" Kapanış Programı'na katılacak.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Gaziosmanpaşa Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Dünya Düzeni ve Türkiye" başlıklı programa katılacak, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Güneşli Çocuk Akademisi ve Devlet Hastanesi Kreşi'ni ziyaret edecek.
(Tokat/14.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- TBMM'den
- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
- Plan ve Bütçe Komisyonunda Milli Eğitim Bakanlığının 2026 yılı bütçesi görüşülecek.
(TBMM/14.00/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Google Cloud Day" programına katılacak.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(İstanbul/14.30)
3- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.
(İstanbul/14.00)
4- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı tarımsal girdi fiyat, ekim ayı yurt dışı üretici fiyat ve kasım ayı tüketici güven endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
5- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl (728 gün) vadeli devlet tahvili ve kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail’in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 15. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'ne katılacak.
(Antalya/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off etabının kura çekimi, İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Türkiye'nin play-off etabındaki rakibi belli olacak.
(Zürih/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Basketbol Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Anadolu Efes, Barcelona'yı konuk edecek.
(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)
3- Vodefone Sultanlar Ligi'nde 6. hafta maçları oynanacak. VakıfBank-Kuzeyboru, Türk Hava Yolları-Zerenspor, Bahçelievler Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe Medicana-Galatasaray Daikin, İlbank-Göztepe, Aras Kargo-Beşiktaş ve Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit müsabakaları yapılacak.
(İstanbul/14.00/15.00/16.00/19.30/Ankara/İzmir/15.00/Bursa/17.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.