Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i resmi törenle karşılayacak, ikili görüşme ve çalışma yemeği sonrası ortak basın toplantısı düzenlenecek.

(Ankara/12.00/16.00/16.05/17.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek, Sultangazi'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(İstanbul/10.30/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu'nun açılış programı ile Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması'nın ödül törenine iştirak edecek.

(Ankara/10.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri İle İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Kazakistan Cumhuriyeti Meclis Başkanı Yerlan Koşanov ile görüşecek.

(Astana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak

- İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantıları gerçekleştirecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2026 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/14.00/10.30/09.30/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın sekizinci haftasındaki Türk derbisinde, B Grubu'nda Türk Telekom, Beşiktaş GAİN'i konuk edecek.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı)

2- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında C Grubu'nda, Bursaspor Basketbol, Fransa'nın Cholet Basket ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Cholet/22.00)

3- Basketbol FIBA Avrupa Kupası'nın C Grubu altıncı ve son haftasında Aliağa Petkimspor, Romanya'nın CSM CSU Raiffeisen Oradea ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Oradea/20.00)

4- SMS Grup Efeler Ligi'nde 4. hafta karşılaşmaları yapılacak. Halkbank-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Ziraat Bankkart-Spor Toto, Gaziantep Gençlikspor-Altekma, Gebze Belediyespor-RAMS Global Cizre Belediyespor, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-ON Hotels Alanya Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta ve Fenerbahçe Medicana-İstanbul Gençlik müsabakaları oynanacak.

(Ankara/14.00/17.00/Gaziantep/Kocaeli/14.00/Ordu/15.00/İstanbul/16.30/17.00) (Fotoğraflı)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.

