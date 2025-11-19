Dolar
42.35
Euro
49.10
Altın
4,085.42
ETH/USDT
3,090.00
BTC/USDT
91,835.00
BIST 100
10,874.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da aracıyla ters yönden geldiği için kendisini uyaran sürücüye saldıran kişi yakalandı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde ters yönde ilerlerken karşı yönden gelen sürücünün uyarısı üzerine aracından inip saldırıda bulunan kişi yakalandı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
İstanbul'da aracıyla ters yönden geldiği için kendisini uyaran sürücüye saldıran kişi yakalandı

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gereği yapıldı" başlığıyla NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Ters yönde giden ve karşısındaki araçtakilere saldıran şehir eşkıyası yakalandı." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde ters yönde araç kullanan ve kendisini uyaran bir başka sürücünün önünü keserek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren M.E'nin yakalandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Araç sürücüsü elbette bizden kaçamadı. Kendisine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununca idari para cezası uygulandı. Yeni kanun teklifine göre 'ters yönde araç süren ve saldırı amacıyla araçtan inen, yol kapayan sürücülere' caydırıcı cezalar geliyor. İlk kez yeni trafik kanunu teklifine giren maddeye göre, saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapayan sürücüye, 180 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Yeni trafik kanunu teklifine göre ters yönde araç kullanan sürücülere tek yönlü yollarda 10 bin lira, yerleşim yeri bölünmüş yollarda 20 bin lira idari para cezası uygulayacağız. Şehir dışı bölünmüş ve otoyollarda ters yönde araç kullanan sürücülere ise 90 bin lira idari para cezası uygulayacağız. 60 gün sürücü belgesini geri alacağız, araçlarını 60 gün trafikten men edeceğiz."

Yerlikaya, ters yönde araç kullanma, trafik düzenini bozma, yolu kapatma ve araçtan inip vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atmanın kabul edilemez olduğunu belirterek, trafik güvenliğini hiçe sayan kişilerin 112 acil çağrı merkezlerine bildirilmesini istedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ekimde yağışlar geçen yıla göre arttı
Düşen askeri uçağın enkazı tırlarla yurda getirildi 
RTÜK, yayın içeriklerini "yapay zeka" ile denetleyecek
Bakan Kurum, COP31 adaylığına ilişkin sonucun yakın zamanda belirleneceğini bildirdi
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ankara'da temaslarda bulunacak

Benzer haberler

Trafik ve kasko sigortasında tazminat ödemeleri 9 ayda 162 milyar lirayı aştı

Trafik ve kasko sigortasında tazminat ödemeleri 9 ayda 162 milyar lirayı aştı

İstanbul'da aracıyla ters yönden geldiği için kendisini uyaran sürücüye saldıran kişi yakalandı

Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 106 şüpheli yakalandı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Suç örgütlerine yönelik düzenlediğimiz operasyonlar sonucu 552 örgütü çökerttik

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Suç örgütlerine yönelik düzenlediğimiz operasyonlar sonucu 552 örgütü çökerttik
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet