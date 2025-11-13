Dolar
42.25
Euro
49.09
Altın
4,206.52
ETH/USDT
3,534.90
BTC/USDT
103,553.00
BIST 100
10,640.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 13.11.2025 - Güncelleme : 13.11.2025
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir araya gelecek.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüşecek.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi Açılışı'na katılacak.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret edecek, ardından açıklama yapacak.

(İstanbul/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/14.00/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Bosna Hersek Ekonomik İlişkilerinin Geliştirilmesi ve Sürdürülebilir Yeni Ufuklar Sempozyumu'na katılacak, Bosna Hersek'te yerleşik Türk iş insanlarıyla toplantı yapacak.

(Saraybosna) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/14.30)

3- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.

(İstanbul/14.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi, ekim ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2026 yılı bütçe görüşmelerine katılacak.

(TBMM/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ile oynayacağı maçın hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürecek.

(İstanbul/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Basketbol Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Beko, İsrail'in Hapoel IBI Tel Aviv ekibiyle iç saha maçını Almanya'da oynayacak.

(Münih/22.00) (Fotoğraflı)

4- 2025 İslami Dayanışma Oyunları'na Suudi Arabistan'da devam edilecek.

(Riyad) (Fotoğraflı)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik 23 ildeki operasyonlarda yakalanan 64 zanlıdan 25'i tutuklandı
Balıkesir Sındırgı'da art arda 4 deprem meydana geldi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından, CHP Genel Başkanı Özel'in iddialarına ilişkin açıklama
RTÜK üyelikleri için yapılan seçime ilişkin karar Resmi Gazete'de

Benzer haberler

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet