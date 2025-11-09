Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Aydın ve İzmir il kongrelerine katılacak.
(Aydın/11.30/İzmir/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mısır'da düzenlenecek TRANSMEA 2025 Fuarı'na iştirak edecek.
(Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikası yangınına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kocaeli) (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyonu tamamlanan Selanik Atatürk Evi'nin açılışını yapacak, törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu da katılacak.
(Selanik) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 12. haftası, Mısırlı.com Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor, Fenerbahçe-Zecorner Kayserispor, Kocaelispor-Galatasaray ve Samsunspor-ikas Eyüpspor maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/14.30/20.00/Kocaeli/17.00/Samsun/20.00) (Fotoğraflı)
2- Trendyol 1. Lig'in 13. haftası, Erzurumspor FK-Esenler Erokspor, Adana Demirspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Atko Grup Pendikspor-Eminevim Ümraniyespor ve Arca Çorum FK-Alagöz Holding Iğdır FK maçlarıyla sona erecek.
(Erzurum/Adana/13.30/İstanbul/16.00/Çorum/19.00) (Fotoğraflı)
3- Nesine 2. Lig'in 12. haftası, Kırmızı Grup'ta oynanacak 7 karşılaşmayla tamamlanacak.
4- Nesine 3. Lig gruplarında 10. hafta karşılaşmaları sona erecek.
5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası, Glint Manisa Basket-Trabzonspor, Aliağa Petkimspor-Esenler Erokspor, Galatasaray MCT Technic-Mersinspor ve Beşiktaş GAİN-Anadolu Efes karşılaşmalarıyla tamamlanacak.
(Manisa/13.00/İzmir/15.30/İstanbul/18.00/20.30) (Fotoğraflı)
6- EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Yunanistan'ın AEK takımını konuk edecek.
(Bursa/16.00) (Fotoğraflı)
7- Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in 12. haftası, Depsaş Enerji-Spor Toto karşılaşmasıyla tamamlanacak.
(Ankara/17.00) (Fotoğraflı)
8- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Brezilya'da düzenlenen yirmi birinci ayağı Sao Paulo Grand Prix'si gerçekleştirilecek.
