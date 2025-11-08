Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Zafer Günü Töreni'ne katılacak.
(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine iştirak edecek.
(Ordu/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ATGV Antalya Hakimevi'nde Yargı Teşkilatı Toplantısı'na katılacak.
(Antalya/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu tarafından düzenlenecek "Hikayenin Geri Kalanı" fotoğraf sergisinin Rami Kütüphanesi'ndeki açılış programına iştirak edecek.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Karabük Afet Konutları Temel Atma Töreni'ne katılacak.
(Karabük/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Balıkesir ve Manisa il kongrelerine iştirak edecek.
(Balıkesir/10.00/Manisa/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Söz Gençlikte" programına katılacak.
(Afyonkarahisar/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ağrı Valiliğini ve esnafı ziyaret edecek, SERKA ile DAP Projeleri Toplu Açılış Töreni ve Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak; Iğdır Valiliğini ziyaretinde sanayicilerle buluşacak ve AK Parti İl Başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek.
(Ağrı/10.10-12.30/Iğdır/14.15/15.25) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde "Rize STK Buluşması"na iştirak edecek.
(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Küresel Medya Buluşması'na ve Gazipaşa Yat Limanı açılış törenine katılacak.
(Antalya/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Suudi Arabistan'da düzenlenen 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele eden milli sporcuların müsabakalarını izleyecek.
(Riyad/09.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trendyol Süper Lig'in 12. haftasına Gaziantep FK-Çaykur Rizespor, Trabzonspor-Corendon Alanyaspor, Kasımpaşa-Göztepe ve Hesap.com Antalyaspor-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.
(Gaziantep/14.30/Trabzon/17.00/İstanbul/Antalya/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Trendyol 1. Lig'in 13. haftası, Özbelsan Sivasspor-Manisa FK, Bandırmaspor-Boluspor, Sakaryaspor-Serikspor ve Amed Sportif Faaliyetler-Atakaş Hatayspor maçlarıyla sürecek.
(Sivas/Balıkesir/13.30/Sakarya/16.00/Diyarbakır/19.00) (Fotoğraflı)
4- Nesine 2. Lig'in 12. haftasında Beyaz Grup maçları oynanacak, Kırmızı Grup maçları 2 karşılaşmayla başlayacak.
5- Nesine 3. Lig'in 10. haftası, gruplarda yapılacak 6 karşılaşmayla başlayacak.
6- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 8. hafta müsabakaları yapılacak, derbi karşılaşmasında Galatasaray GAİN ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)
7- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası, Fenerbahçe Beko-Onvo Büyükçekmece Basketbol, Bahçeşehir Koleji-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Türk Telekom-Karşıyaka ve TOFAŞ-Bursaspor Basketbol müsabakalarıyla başlayacak.
(İstanbul/13.00/15.30/Ankara/16.00/Bursa/20.30) (Fotoğraflı)
8- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası, Kocaeli Kadın Basketbol-Dardanel Çanakkale Belediyespor, Nesibe Aydın-Beşiktaş BOA, Çimsa ÇBK Mersin-Melikgazi Kayseri Basketbol ve Emlak Konut-Galatasaray Çağdaş Faktoring müsabakalarıyla sona erecek.
(Kocaeli/Ankara/14.00/Mersin/16.00/İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)
9- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 9. haftasına 4 müsabakayla devam edilecek.
10- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda ikinci maçını İran ile oynayacak.
(Riyad/16.00)
11- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 12. haftası, Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor, Mihalıççık Belediyespor-Rize Belediyespor, Altınpost Giresunspor-Ankara Hentbol, Beşiktaş-Güneysu ve Köyceğiz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor maçlarıyla başlayacak.
(Trabzon/15.00/Eskişehir/16.00/Giresun/İstanbul/17.00/Muğla/18.00) (Fotoğraflı)