Kocaeli Dilovası'ndaki bir parfüm deposunda çıkan yangının ardından soğutma çalışmaları sürüyor.
Gündem

Kocaeli'de parfüm deposunda çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm deposunda çıkan yangında 6 kişi yaşamını yitirdi.

Ekrem Sıtkı Meral, Şahin Oktay  | 08.11.2025 - Güncelleme : 08.11.2025
Kocaeli'de parfüm deposunda çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Ekrem Sıtkı Meral/AA

Kocaeli

Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde parfüm imalatı da yapılan bir depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin çalışması sürüyor.

Vali İlhami Aktaş, AA muhabirine, Dilovası'nda çıkan yangının söndürüldüğünü belirterek, olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Aktaş, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

