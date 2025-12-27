Hatay'da sanayi sitesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir otomobil tamirhanesinde çıkan ve 8 tamirhaneye sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Hatay
Antakya Sanayi Sitesi'ndeki bir otomobil tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede 3 tamirhaneye daha sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiye personelinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Öte yandan, Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar bölgede incelemede bulundu.