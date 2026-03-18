Libya'nın batısında petrol boru hattında sızıntının ardından yangın çıktı

Libya'nın batısındaki Hamada bölgesinde, petrol boru hattında meydana gelen sızıntı nedeniyle yangın çıktığı bildirildi.

Muhammed Semiz  | 18.03.2026 - Güncelleme : 18.03.2026
Libya Ulusal Petrol Kurumundan (NOC) yapılan açıklamada, Hamada'daki Şerara Petrol Sahasının ham petrol boru hattında çıkan yangın hakkında bilgi verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yangının, petrol boru hattındaki sızıntı nedeniyle çıktığı, herhangi bir can kaybına neden olmadığı kaydedildi.

Yangının söndürülmesi ve sızıntının durdurulması için ilgili tüm ekiplerin bölgeye yönlendirildiği aktarıldı.

Şerara Petrol Sahasındaki üretimin aksaklık olmadan devam ettiği, petrol pompalama işleminin ise bölgede yer alan diğer petrol sahalarındaki depolara yönlendirildiği ifade edildi.

Kuşadası Belediye Başkanı Günel, görevden uzaklaştırıldı
Milli Savunma Bakanı Güler: İsrail'in saldırılarıyla başlayan kaos ortamı daha da tehlikeli bir hal almıştır
İletişim Başkanı Duran'dan "Gazeteci ve Yazarlarla İftar Programı"na ilişkin paylaşım
İçişleri Bakanı Çiftçi: Türkiye'nin her köşesinde yeni bir güvenlik vizyonu ile çalışıyoruz
Yasa dışı tütün operasyonlarında 337 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Irak’ın Erbil kentinde İHA'nın isabet ettiği bölgede büyük bir yangın çıktı

Fatih'te apartmanda çıkan yangında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Zeytinburnu'nda iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Zeytinburnu'nda iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
İsviçre’nin Fribourg kantonunda çıkan otobüs yangınında 6 kişi hayatını kaybetti

İsviçre’nin Fribourg kantonunda çıkan otobüs yangınında 6 kişi hayatını kaybetti
Vücudunun yüzde 75'inde yanık oluştu, 17 ameliyatın ardından sağlığına kavuştu

Vücudunun yüzde 75'inde yanık oluştu, 17 ameliyatın ardından sağlığına kavuştu
