Libya'nın batısında petrol boru hattında sızıntının ardından yangın çıktı
Libya'nın batısındaki Hamada bölgesinde, petrol boru hattında meydana gelen sızıntı nedeniyle yangın çıktığı bildirildi.
Trablus
Libya Ulusal Petrol Kurumundan (NOC) yapılan açıklamada, Hamada'daki Şerara Petrol Sahasının ham petrol boru hattında çıkan yangın hakkında bilgi verildi.
Yangının, petrol boru hattındaki sızıntı nedeniyle çıktığı, herhangi bir can kaybına neden olmadığı kaydedildi.
Yangının söndürülmesi ve sızıntının durdurulması için ilgili tüm ekiplerin bölgeye yönlendirildiği aktarıldı.
Şerara Petrol Sahasındaki üretimin aksaklık olmadan devam ettiği, petrol pompalama işleminin ise bölgede yer alan diğer petrol sahalarındaki depolara yönlendirildiği ifade edildi.