İran'ın misillemesinde Tel Aviv'e bombalar düşüyor
Dünya

Irak’ın Erbil kentinde İHA'nın isabet ettiği bölgede büyük bir yangın çıktı

Irak'ın Erbil kentinin Köysancak ilçesinde atılan kamikaze insansız hava araçlarından (İHA) birinin isabet ettiği bölgede patlama sesi duyulduğu ve büyük bir yangının çıktığı bildirildi.

Ekip  | 18.03.2026 - Güncelleme : 18.03.2026
Ankara

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Erbil’in Köysancak ilçesine İHA ile saldırı düzenlendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Saldırı sonrası patlama sesi duyulan ilçede, İHA’nın isabet ettiği bölgede yangın çıktı, bölgeden yoğun duman yükseldi.

İsabet alan yerin ticari depo olduğu ve itfaiye ekiplerinin yangını söndürmeye çalıştığı aktarıldı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD üssünün bulunduğu Erbil Havalimanı yakınında art arda şiddetli patlama sesleri duyuldu

Erbil'e kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlenmesinin ardından hava savunma sistemleri faaliyete geçti.

Peş peşe patlama sesleri duyulan kentte etkisiz hale getirilen bir İHA'nın parçaları, sivil yerleşim yerindeki bir parka düştü.

Güvenlik güçleri söz konusu yerde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ve ambulansların da hazır bulunduğu görüldü.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

