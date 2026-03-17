Hatay'da nesli tehlike altındaki sarı benekli semender görüldü
Hatay'ın Payas ilçesinde nesli tehlike altında bulunan sarı benekli semender görüntülendi.
"Türk semenderi" olarak bilinen canlı, Cumhuriyet Mahallesi'nde yol kenarında kamerayla kayda alındı.
Nesli tehlike altında olmasından dolayı öncelikli korunan türlerden olan sarı benekli semender, araçların altında kalmaması için vatandaşlar tarafından Dörtyol Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine götürüldü.
