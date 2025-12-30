Dolar
Gündem

THY olumsuz hava koşulları nedeniyle 61 seferini karşılıklı olarak iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık'ta yapılacak 61 seferin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.

Ferhat Yasak  | 30.12.2025 - Güncelleme : 30.12.2025
İstanbul

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini belirtti.

Üstün paylaşımında, "Değerli misafirlerimiz, ülkemizin doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli 61 seferimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Yolcularımız, uçuş durumlarını ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri http://turkishairlines.com ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirler. Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

