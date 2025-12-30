Dolar
Dünya

Nijerya'da 25 katlı binada çıkan yangında 5 kişi öldü

Nijerya'nın Lagos şehrinde 25 katlı bir binada çıkan yangında 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Adam Abu-bashal  | 30.12.2025 - Güncelleme : 30.12.2025
Nijerya'da 25 katlı binada çıkan yangında 5 kişi öldü

Abuja

Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA) Lagos Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Lagos Island bölgesinde 25 katlı bir binada yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, yangında 5 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı kaydedilen açıklamada, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğu aktarıldı.

Açıklamada, müdahale ekiplerinin bölgeye sevk edildiği ve olaya ilişkin incelemenin başlatıldığı ifade edildi.

