Başakşehir'de oto sanayi sitesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Başakşehir’de oto sanayi sitesinde çıkan iş yeri yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
İstanbul
İkitelli OSB Mahallesi'ndeki Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan 2 katlı bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.