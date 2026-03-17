Antalyaspor, deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak

Antalya/İstanbul
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.
Geride kalan 26 haftada 6 galibiyet, 6 beraberlikle 24 puan toplayan Akdeniz temsilcisi, haftaya 15. sırada girdi. RAMS Başakşehir ise 42 puanla 6. sırada yer alıyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Ligde 4 haftadır kazanamayan Hesap.com Antalyaspor, 7 maç sonra deplasmanda hanesine üç puan yazdırıp düşme hattından uzaklaşmak istiyor.
Kırmızı-beyazlılarda sarı kart cezalısı Arjantinli defans oyuncusu Lautaro Giannetti ile 17 Yaş Altı Milli Takım aday kadrosunda yer alan orta saha oyuncusu Hasan Yakub İlçin dışında eksik bulunmuyor.
Ligdeki 26 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik, 8 yenilgi yaşayan Başakşehir, haftaya 42 puanla 6. girdi.
Süper Lig'in 26. haftasında lider Galatasaray'a 3-0 yenilerek 3 maçlık galibiyet serisi son bulan turuncu-lacivertli takım, Antalyaspor'a üstünlük kurarak yeniden kazanmaya başlamayı hedefliyor.
Başakşehir'de kırmızı kart cezalısı Festy Ebosele, mücadelede forma giyemeyecek.
Sezonun ilk yarısında RAMS Başakşehir, Antalyaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti.