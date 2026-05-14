Putin, Rus makine sanayisinin yaptırımlara rağmen farklı pazarlarda büyüdüğünü söyledi

Putin, başkent Moskova'da düzenlenen Rusya Makine Mühendisleri Birliği Kongresi'nde konuştu.

Rusya’da lojistik süreçlerin yeniden yapılandırıldığını, ithal parçaların ikame edildiğini ve yerli teknolojilerin devreye alındığını ifade eden Putin, bu sayede işletmelerin çalışmalarını ritmik şekilde sürdürebildiğini kaydetti.

Batılı ülkelerin yaptırımlarına rağmen Rus makine sanayisinin faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Putin, “Rus makine sanayisi, yaptırımlara rağmen hem iç hem dış pazarda yeni pozisyonlar edindi.” dedi.

Putin, tüm sorunlara rağmen ciddi sonuçlar elde ettiklerini dile getirerek, "Geçen yılın sonuçlarına göre Rus imalat sanayisinin üretim hacmi, 2021 göstergesini neredeyse dörtte bir oranında aştı.” ifadesini kullandı.

Rusya’nın teknolojik egemenliğini güçlendirirken dışa tamamen kapanmayı hedeflemediğini belirten Putin, kritik öneme sahip ürünlerin ise ülke içinde üretilmesi gerektiğini vurguladı.

Putin, sanayi üretiminin yaptırım öncesi seviyeye kıyasla yüzde 12 arttığının da altını çizerek, hükümetin sanayiye yönelik geniş destek araçlarını kullanmayı sürdüreceğini kaydetti.

Batılı ülkelerin, Ukrayna’da savaşın başlamasının ardından kapsamlı yaptırımlar uygulamaya başladığı Rusya’da hükümet, özellikle savunma sanayisi, makine üretimi, havacılık, elektronik ve yüksek teknoloji alanlarında ithal ikamesi politikalara ağırlık veriyor.

Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı Denis Manturov, bugün yaptığı açıklamada, ülkesinin savunma sanayisi alanında askeri-teknik işbirliği kapsamında 2025'te 15 milyar doların üzerinde gelir elde edildiğini söylemişti.