İsviçre’nin Fribourg kantonunda çıkan otobüs yangınında 6 kişi hayatını kaybetti

İsviçre'nin Fribourg kantonuna bağlı Kerzers bölgesinde bir posta otobüsünde çıkan yangında 6 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Muhammet İkbal Arslan  | 11.03.2026 - Güncelleme : 11.03.2026
İsviçre’nin Fribourg kantonunda çıkan otobüs yangınında 6 kişi hayatını kaybetti

Fribourg

Blick gazetesinde yer alan habere göre, Kerzers'te bir posta otobüsünde yangın çıktı.

Fribourg polisi, yangın sırasında otobüsteki 6 kişinin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını doğruladı.

Polis sözcüsü, yangına müdahalenin gece boyunca devam edeceğini belirtti.

Yangının bir kişinin kendini ateşe vermesi sonucu çıkmış olabileceğini aktaran sözcü, kesin sebebin henüz belirlenemediğini söyledi.

Öte yandan, hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri henüz tespit edilemedi.

Fribourg savcılığı olayla ilgili soruşturmayı yürütürken, polis olay yerinde incelemelerine devam ediyor.

