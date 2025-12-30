Dolar
42.94
Euro
50.61
Altın
4,384.66
ETH/USDT
2,989.30
BTC/USDT
87,930.00
BIST 100
11,196.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galata Köprüsü'nde 1 Ocak'ta düzenlenecek yürüyüşe dikkati çekmek amacıyla Galata Kulesi’ne kefiye asılacak
logo
Gündem

Trabzon'da bir kadını minibüsle çarparak yaralayan sürücüye ev hapsi

Trabzon'un Yomra ilçesinde minibüsle çarptığı kadının yaralanmasına yol açan sürücüye ev hapsi verildi.

Seyit Ahmet Eksik  | 30.12.2025 - Güncelleme : 30.12.2025
Trabzon'da bir kadını minibüsle çarparak yaralayan sürücüye ev hapsi

Trabzon

Y.S'nin (56) kullandığı minibüs, 4 Aralık'ta Kaşüstü Mahallesi'nde ikamet ettiği sitenin önünde bekleyen N.E'ye (42) çarptı. Aracın altında kalarak sürüklenen kadını fark etmeyen sürücü yoluna devam etti.

Ayak bileğinde ve köprücük kemiğinde kırık oluşan N.E, kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sitenin güvenlik kamera görüntülerini izleyen N.E'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tanık beyanları ve olay yeri görüntülerinin tekrar incelenmesinin ardından savcılık tarafından sürücü Y.S, yeniden gözaltına alındı.

Zanlı hakkında, Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan elektronik kelepçeyle ev hapsi tedbirinin uygulanmasına karar verildi.

Olay anı ise sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurdun büyük bölümünde yarın ve yılbaşında kar bekleniyor
DMM, "DEAŞ ile yeterli mücadele edilmediği" iddiasını yalanladı
Karayolları ekipleri Doğu'daki 6 ilde 297 iş makinesiyle karla mücadele ediyor
Trabzon'da bir kadını minibüsle çarparak yaralayan sürücüye ev hapsi
Türkiye'nin bazı bölgeleri için kuvvetli yağış, kar ve fırtına uyarısı

Benzer haberler

Trabzon'da bir kadını minibüsle çarparak yaralayan sürücüye ev hapsi

Trabzon'da bir kadını minibüsle çarparak yaralayan sürücüye ev hapsi

Doğu Karadeniz su ürünleri ihracatında hedefini büyütmek istiyor

Soğuk havalar kalp krizine zemin hazırlayabilir

Uyku apnesi kalp ve damar sağlığını tehdit ediyor

Uyku apnesi kalp ve damar sağlığını tehdit ediyor
Sümela Manastırı ve Altındere Vadisi beyaza büründü

Sümela Manastırı ve Altındere Vadisi beyaza büründü
Düzenli kontrol kalp krizi riskini azaltıyor

Düzenli kontrol kalp krizi riskini azaltıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet